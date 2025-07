Yamal volta aos treinos no Barcelona com 18 anos e novo contrato: 'Quero a Liga dos Campeões'

No dia em que atingiu a maioridade, neste domingo, o jovem astro Lamine Yamal retornou aos treinos no Barcelona. Na reapresentação para a pré-temporada, o jovem realizou os exames médicos e físicos - o trabalho com bola no campo terá início nesta segunda-feira. Ele recebeu felicitações do técnico Hansi Flick e dos companheiros pelos 18 anos e deixou claro o que deseja de presente.

"Quero os títulos que me faltam, a Liga dos Campeões e, obviamente, a Copa do Mundo também. Minha mentalidade me diz que preciso entrar em campo e vencer. Quero vencer agora e darei tudo de mim para isso", comentou o atleta, que também receberá a camisa 10 do clube catalão daqui duas semanas, no dia 27, na estreia na temporada em amistoso contra o Vissel Kobe, no Japão.

"Digo aos torcedores que estaremos lá e lutaremos. Tenho certeza de que a Liga dos Campeões voltará para casa e eu também vou lutar pela Copa do Mundo", comentou Lamine Yamal em entrevista coletiva.

Yamal assinará um novo contrato com o Barcelona - que entrou em vigor neste domingo - na quarta-feira, na sala do presidente Joan Laporta, ampliando seu vínculo com o clube até 2031. O acordo que valorizou seu salário em dez vezes - 30 milhões de euros anuais - e elevou a multa rescisória para 1 bilhão de euros foi costurado em maio, mas, pelas regras da Fifa, somente após completar 18 anos ele poderia estabelecer um vínculo por seis temporadas.

Pela programação do clube, a equipe trabalhará em seu centro de treinamento até o dia 24, quando viajará ao Japão para dar continuidade à pré-temporada. A estreia no Campeonato Espanhol, primeiro confronto oficial da nova temporada, está agendado para 16 de agosto, fora de casa, diante do Mallorca.