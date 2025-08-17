Estêvão celebra estreia no Chelsea e projeta adaptação rápida na Premier League Estadão Conteúdo 17.08.25 15h22 Um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, Estêvão comemorou sua estreia oficial com a camisa do Chelsea neste domingo, no empate em 0 a 0 contra o Crystal Palace, em Stamford Bridge, pela primeira rodada da Premier League. O atacante de 18 anos, ex-Palmeiras, falou sobre a sensação de atuar pela primeira vez na liga inglesa e destacou a confiança que recebeu do técnico Enzo Maresca. "Me senti muito bem. O treinador me deu confiança para eu ser eu mesmo e tento retribuir dentro de campo com jogadas e dando o meu melhor. Infelizmente não conseguimos a vitória", disse o brasileiro em entrevista à ESPN Brasil. Contratado por 61,5 milhões de euros, Estêvão chegou ao Chelsea logo após disputar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras, torneio em que foi um dos destaques da equipe paulista. Agora, vive o desafio de se firmar em um dos elencos mais competitivos da Europa. O jovem atacante também comentou sobre o impacto da adaptação ao futebol inglês. "Está sendo uma experiência incrível. Estar na Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo, no Chelsea, melhor time do mundo. Muda muita coisa em relação ao Brasil, intensidade altíssima. Quero me adaptar o mais rápido possível, estou dando meu máximo para isso", completou. O jogo contra o Crystal Palace marcou a primeira oportunidade oficial para Estêvão, que entrou no segundo tempo e teve participação ativa no ataque. O brasileiro mostrou personalidade ao arriscar dribles e finalizações, ainda que não tenha conseguido mudar o placar do clássico londrino. Com apenas 18 anos, o atacante é tratado como peça importante para o futuro do Chelsea, que vê nele um investimento de longo prazo. Enquanto busca mais minutos em campo, Estêvão segue em processo de adaptação e já deixou claro: confiança e vontade não faltarão para justificar a expectativa criada em torno de sua chegada à Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Premier League Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 SÉRIE B Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas 17.08.25 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino Cruzeiro e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 9h30