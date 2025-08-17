Capa Jornal Amazônia
Estêvão celebra estreia no Chelsea e projeta adaptação rápida na Premier League

Estadão Conteúdo

Um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, Estêvão comemorou sua estreia oficial com a camisa do Chelsea neste domingo, no empate em 0 a 0 contra o Crystal Palace, em Stamford Bridge, pela primeira rodada da Premier League. O atacante de 18 anos, ex-Palmeiras, falou sobre a sensação de atuar pela primeira vez na liga inglesa e destacou a confiança que recebeu do técnico Enzo Maresca.

"Me senti muito bem. O treinador me deu confiança para eu ser eu mesmo e tento retribuir dentro de campo com jogadas e dando o meu melhor. Infelizmente não conseguimos a vitória", disse o brasileiro em entrevista à ESPN Brasil.

Contratado por 61,5 milhões de euros, Estêvão chegou ao Chelsea logo após disputar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras, torneio em que foi um dos destaques da equipe paulista. Agora, vive o desafio de se firmar em um dos elencos mais competitivos da Europa.

O jovem atacante também comentou sobre o impacto da adaptação ao futebol inglês. "Está sendo uma experiência incrível. Estar na Premier League, um dos melhores campeonatos do mundo, no Chelsea, melhor time do mundo. Muda muita coisa em relação ao Brasil, intensidade altíssima. Quero me adaptar o mais rápido possível, estou dando meu máximo para isso", completou.

O jogo contra o Crystal Palace marcou a primeira oportunidade oficial para Estêvão, que entrou no segundo tempo e teve participação ativa no ataque. O brasileiro mostrou personalidade ao arriscar dribles e finalizações, ainda que não tenha conseguido mudar o placar do clássico londrino.

Com apenas 18 anos, o atacante é tratado como peça importante para o futuro do Chelsea, que vê nele um investimento de longo prazo. Enquanto busca mais minutos em campo, Estêvão segue em processo de adaptação e já deixou claro: confiança e vontade não faltarão para justificar a expectativa criada em torno de sua chegada à Inglaterra.

