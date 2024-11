Atacante paraense comemora boa fase a adaptação em sua primeira temporada na China

Nascido na cidade de Santarém, oeste do Pará, o atacante paraense André Luís, terminou a sua primeira temporada atuando no futebol chinês. O jogador de 30 anos fechou o ano com 20 gols marcados em 34 partidas, além de ter dado oito passes para gols, defendendo o Shanghai Shenhua. Ele comentou sobre a adaptação, como conseguiu espaço no time e como administra essa situação em ser um dos destaques da equipe no ano.

André foi o artilheiro do Shenhua na Superliga Chinesa, com 17 gols marcados em 28 jogos. Além disso, foi o líder em participações em gols, contribuindo diretamente com 26 tentos do time em 30 partidas na temporada.

“Fico muito feliz por contribuir com gols e assistências e alcançar bons números logo na minha primeira temporada aqui. Chegar a um novo país foi um desafio para mim, mas consegui me adaptar rapidamente com o apoio de todos do clube. Essas marcas só me motivam a buscar ainda mais nas próximas temporadas para seguir ajudando o Shenhua”, disse.

André Luís comemorando um gol pelo Shanghai Shenhua (Divulgação)

O paraense também teve o gostinho de levantar uma taça logo na sua primeira temporada. O Shanghai Shenhua conquistou o título da Supercopa da China e chegou perto de conquistar a Superliga Chinesa, competição que ficou com o vice-campeonato. Ele comentou sobre a importância de se manter brigando por conquistas e disse ter orgulho do que vem colhendo na equipe.

“Foi uma intensa temporada, e o grupo mostrou muita entrega em todas as competições. Conquistamos a Supercopa logo no início, e isso nos deu confiança para fazer uma boa campanha na Superliga e brigar pelo título até a última rodada. Tenho muito orgulho do trabalho que fizemos e do desempenho consistente que apresentamos ao longo do ano”, concluiu.

Mesmo sendo paraense, André Luís nunca jogou em clubes do Pará. Iniciou a carreira no Grêmio-RS, passou pelo Botafogo-RJ, além de ter jogado no Boavista-RJ, Ypiranga-RS, Figueirense-SC e Rio Verde-GO. Em 2018 deixou o país para atuar em Portugal, pelo GD Chaves, onde permaneceu até 2021. Foi negociado com o Moreirense, onde jogou até este ano, se transferindo para o Shanghai Shenhua. No total da temporada, entre Moreirense e Shanghai Shenhua, André Luís fez 51 partidas e marcou 27 gols.