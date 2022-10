Atacante faz promessa inusitada: cortar o pênis em caso de rebaixamento; vídeo

O atacante boliviano Kevin Mina fez uma promessa inusitada. Em caso de rebaixamento do Real Santa Cruz no Campeonato Boliviano, o atleta disse que irá cortar o pênis. Questionado sobre a possobilidade da queda do time para a Segundona do país, Kevin Mina não teve papas na língua.

A promessa aconteceu justamente depois do jogador marcar o gol de empate do Santa Cruz contra o Real Toyamapo. O time de Mina é o penúltimo colocado no Campeonato Boliviano, faltando 10 rodadas para o fim da competição.

