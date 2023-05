Atacante do Náutico relata ameaça de morte na invasão ao CT do Náutico; veja mais

O atacante Jael fez um relato em suas redes sociais, uma espécie de desabafo sobre a invasão de torcedores ao Centro de Treinamento do Náutico, na sexta-feira (5), depois que o time perdeu para o Manaus na primeira partida da Série C. O jogador do alvirrubro falou sobre ameaças de morte, disse que prestou queixa contra dois torcedores e lembrou de episódios recentes ocorridos no Corinthians.

Segundo ele, um grupo de torcedores invadiu as dependências do auditório e, neste momento, todos os presentes ouviram as ameaças de morte de duas pessoas "que estavam representando a torcida organizada".

"Uma das pessoas, bastante exaltada por sinal, proferiu a seguinte frase: 'Olha bem na minha cara, que eu vou te matar e sei onde você mora'".

Logo em seguida, conforme o relato, outro torcedor teria o agredido com uma tapa em sua perna e depois o ameaçou. Jeal diz não ter reagido porque "estava equilibrado" e que uma "atitude errada" poderia piorar a situação.

"Recentemente foi com o Willian e o com o Cássio do Corinthians. Ambos foram ameaçados por conta do FUTEBOL. Isso sem falar nos tantos outros casos que acontecem diariamente, mas que não são expostos na mídia", diz.

Por fim, apesar de todos os transtornos, Jael garante que não pensa em outra coisa que não seja ajudar o Náutico.

Desde o dia fatídico, o clube segue em silêncio. Apesar disso, o meia Souza preferiu minimizar o fato, enquanto o técnico Dado Cavalcanti lembrou da vitória sobre o São José-RS, por 2 a 1. Na ocasião, ele disse que a invasão não foi responsável pela vitória.