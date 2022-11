Por invasão de campo, Sport é punido no STJD, perde pontos e Vasco termina Série B em terceiro; veja

O tumulto armado durante a partida entre Sport e Vasco, pela 35ª rodada da Série B, foi objeto de apreciação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que decidiu, por unanimidade, punir o Leão Pernambucano com a perda dos pontos da partida terminada em 1 a 1, além de oito jogos com portões fechados.

A decisão da corte favoreceu o Gigante da Colina, que absorveu os três pontos do jogo e ultrapassou o Bahia na classificação geral, terminando a Série B com 64 pontos, na terceira posição. Já a equipe do Sport caiu para a sétima posição, com 56 pontos. A competição encerrou no último final de semana (6), vencida pelo Cruzeiro, tendo o Grêmio como vice.

O Vasco também foi denunciado por participar do tumulto, mas a corte desportiva julgou o pedido improcedente e o clube foi absolvido. Já os seus atletas, Raniel e Luiz Henrique, foram punidos com dois jogos de suspensão, mas já cumpriram a pena contra o Criciúma e o Sampaio Corrêa. O goleiro Halls pegou quatro partidas.

A pena maior, no entanto, recaiu sobre o Sport, que, além dos oito jogos de portões fechados, terá que pagar multa no valor de R $180 mil, fora o ponto do empate, uma vez que a partida terminou em 1 a 1, mas o Vasco foi declarado vencedor. Ainda do lado pernambucano, o goleiro Carlos Eduardo levou quatro jogos, enquanto o único absolvido foi o diretor Augusto Carreras.

Sport e Vasco jogavam pela 35ª rodada da Série B, no último dia 16 de outubro, na Ilha do Retiro. Os donos da casa venciam por 1 a 0, até o gol de empate marcado por Raniel, após análise do VAR. Os jogadores do time carioca comemoram o gol em frente à torcida mandante, desencadeando a fúria das arquibancadas.

A partir de então, muitos objetos foram arremessados sobre os atletas do Cruz-Maltino. Depois de uma pressão incessante, os torcedores derrubaram o portão de proteção e adentraram no gramado de jogo, dispostos a agredir os vascaínos, que precisaram deixar o gramado. A partida ficou paralisada por quase uma hora, até que o árbitro Raphael Claus encerrou a partida, ao entender que não havia condições para o retorno em segurança.