MP do Rio Grande do Sul pede medida protetiva para criança carregada durante invasão no Beira-Rio

Durante a confusão durante a partida entre Internacional e Caxias, pela semifinal do Gauchão, um torcedor de 33 anos invadiu o gramado para agredir os jogadores do Inter. Diante da repercussão negativa dos fatos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com um pedido de medida protetiva em favor da criança que estava no colo do homem flagrado pelas câmeras de TV. Em depoimento, ele disse que tentou "proteger a filha", de acordo com a advogada que representa o acusado.

A medida foi pedida pelo promotor João Paulo Fontoura de Medeiros, da promotoria de Infância e Juventude em Canoas, na tarde desta segunda-feira. Caso o pedido seja atendido integralmente, o pai poderá ficar até três anos sem ver a filha. No documento, o promotor menciona que, se for necessário, pode ocorrer o acolhimento institucional da criança ou a entrada para um membro da família natural.

No documento, o promotor disse que “a filha estava em seu colo, correndo extremo risco de ser agredida e lesionada" e algo pior só não ocorreu devido a postura dos jogadores do Caxias. Além disso, João Paulo Fontoura pediu uma avaliação técnica pela equipe judiciária e uma audiência com os pais, avó materna, Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para repassar os deveres e obrigações de cuidado com a filha.

SAIBA MAIS



Ao todo, dois inquéritos foram instaurados contra o torcedor. Um deles pela invasão de campo e lesão corporal, seguido de outro sobre a exposição da criança e a situação arriscada. As autoridades querem saber se a criança sofreu algum ferimento ou trauma psicológico por conta do episódio.

Versão do acusado

Nesta segunda-feira (27), o torcedor prestou esclarecimentos e disse que entrou em campo para "proteger a filha", segundo a advogada Taiane Paixão, que defende o acusado. Além dele, a mãe da menina também esteve presente na tomada dos depoimentos. O homem invadiu o gramado depois que o Colorado foi eliminado do Gauchão, agredindo Dudu Mandai, atleta do Caxias, além do cinegrafista Gabriel Bolfoni, da RBS TV. Ele foi retirado do gramado por seguranças, mas não foi apresentado às autoridades.

Em resposta, o Internacional informou que o torcedor é sócio do clube, mas foi suspenso do quadro social por tempo indeterminado, bem como está impedido de acessar as dependências do Beira-Rio.