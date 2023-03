Após eliminação, presidente do Internacional afirma sofrer ameaças de morte

A queda do Internacional para o Caxias nas semifinais do Campeonato Gaúcho ainda dá o que falar. Além da confusão entre os jogadores, o presidente do Colorado, Alessandro Barcelos, em entrevista à ESPN, relatou que sofreu a família vem recebendo ameças de morte:

"Minha família tem sofrido ameaças de morte, desde ontem. Já encaminhei isso tudo para a polícia. É pelo telefone, eles descobrem o telefone. Eu acho que isso não cabe mais hoje, em um mundo mais civilizado, ações como essa, de barbárie", contou.

Já sobre a briga no pós-jogo, no Beira-Rio, Alessandro chamou de 'reprovável' e condenou os torcedores que invadiram o campo para agredir jogadores do Caxias. O mandatário também revelou que o torcedor que apareceu com a filha no colo, batendo em um atleta do adversário, foi identificado.

"Já identificamos o torcedor, o caso foi encaminhado para Delegacia da Criança e do Adolescente. Em relação ao clube, ele está suspenso por tempo indeterminado. Vamos trabalhar para que esse fato que ocorreu seja punido de forma exemplar, principalmente com uma criança no colo", concluiu.