Lateral ex-Remo é agredido por torcedor com criança no colo no Campeonato Gaúcho

A semifinal do Gauchão, no último domingo (26), terminou com cenas lamentáveis no gramado. O Caxias eliminou o Internacional, o time da casa, na cobrança de pênaltis, e após o último lance uma briga generalizada iniciou entre os jogadores. Alguns torcedores do Inter também invadiram o gramado, um deles foi um homem com uma criança no colo, que chegou a agredir o lateral Dudu Mandai, ex-Remo.

O jogo, que terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, foi para a disputa de pênaltis e o resultado foi positivo para o Caxias (5 a 4). Após marcar o gol definitivo, Wesley, do Caxias, levou as mãos às orelhas, provocando a torcida colorada no Beira-Rio. A atitude irritou os jogadores do Inter, que partiram para cima do camisa 20.



VEJA MAIS

Jogadores do Caxias tentaram defender o companheiro de time, e uma confusão generalizada se instalou atrás de um dos gols. Foi quando alguns torcedores do Inter invadiram o gramado. Um homem, com uma criança no colo, chegou a acertar um chute em Dudu Mandai, e acabou contido pelas forças de segurança no local.

O lateral-esquerdo Dudu Mandai, de 30 anos, foi contratado pelo Caxias no início da temporada e teve passagem pelo Remo na temporada 2020. O jogador fez 11 partidas com a camisa do Leão Azul e participou do grupo que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão.

Após a partida, o Internacional divulgou uma nota repudiando as invasões ao gramado, sem mencionar as agressões entre os jogadores.

“O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo. O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão”, diz a nota.

Veja as imagens da confusão generalizada: