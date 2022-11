Atacante de Senegal, Mané precisará passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2022

Segundo melhor do mundo em 2022 e jogador da seleção de Senegal, o atacante Sadio Mané está fora da Copa Mundo de 2022. O atleta havia lesionado a fíbula da perna direita antes da competição e, nesta quinta-feira (17), teve o corte confirmado pela assessoria de comunicação da seleção senegalesa. De acordo com o comunicado, o jogador vai precisar passar por uma cirurgia.

Segundo o departamento médico de Senegal, foi realizado um novo exame de ressonância magnética. Desta forma, constatou-se que Mané não teria condições de atuar em nenhuma das partidas da Copa.

"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos e Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve", disse o médico da delegação, Manuel Alfonso.

Antes do comunicado, a seleção senegalesa afirmou que o jogador apenas não atuaria nas primeiras partidas no Catar. O atacante sofreu a lesão em jogo do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique em novembro e virou dúvida.

A lesão mobilizou Senegal. Líderes religiosos chegaram a se unir por orações ao atacante. Mas o tratamento necessário não conseguiria deixá-lo em condições, conforme foi confirmado nesta quinta-feira.

"Desde a lesão de Sadio Mané, em 8 de novembro, entramos em contato com o Bayern de Munique muito rapidamente. Eles nos convidaram para ir examinar o jogador e reexaminar as imagens dentro do clube. Foi decidido refazer uma ressonância magnética hoje (nesta quinta) para verificar a evolução e saber se era possível ou não que Sadio Mané mantenha sua vaga para esta Copa do Mundo", acrescentou o médico.

Ainda não há informação do substituto de Mané na lista de convocados de Senegal. A primeira partida da seleção africana na Copa do Mundo é no dia 21, próxima segunda-feira, contra a Holanda, pelo Grupo A, que conta ainda com Catar e Equador.