Atacante da Argentina surpreende ao exibir tatuagem de Cristiano Ronaldo na perna: 'Perfeito'

A jogadora argentina Yamila Rodríguez surpreendeu os espectadores que acompanhavam a partida da seleção albiceleste contra a Itália, na madrugada desta segunda-feira (24). A atleta, que tem 25 anos, declarou sua admiração por um dos maiores jogadores da atualidade com uma tatuagem em sua perna, mas o homenageado não era o seu conterrâneo, Lionel Messi.

Yamila ostenta duas tatuagens em sua perna esquerda: na coxa, o campeão mundial Diego Maradona. Na canela, seu ídolo, o português Cristiano Ronaldo. A escolha surpreendeu alguns fãs, que veem Messi como o melhor jogador das últimas décadas. Afinal, como a jogadora explica a idolatria pelo craque português, em detrimento de seu compatriota?

Em entrevista ao jornal argentino Olé, Yamila revelou que gosta de “absolutamente tudo” que Cristiano Ronaldo faz. “Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Eu o via jogar e pensava: como pode ser tão perfeito? Ele me surpreende com tudo que faz”, disse a jogadora. A tatuagem, segundo a atleta, tem como objetivo levar o português para onde estiver.

Em outra entrevista, desta vez para a ESPN, a jogadora revelou a sua preferência. “Meu ídolo é Cristiano Ronaldo, não Messi”, afirmou. Em suas redes sociais, Yamila não segue o perfil do jogador argentino, enquanto segue Cristiano Ronaldo e diversos outros perfis feitos por fãs para o jogador português.

Argentina na Copa do Mundo Feminina

A seleção de Yamila estreou na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira, 24 de julho, contra a Itália. A jogadora, que começou no banco, entrou aos 32 minutos do 2º tempo, com o objetivo de dar mais força ofensiva para a seleção albiceleste. Entretanto, a tática não surtiu o efeito desejado e a seleção acabou tomando um gol aos 42 minutos do 2º tempo.

Com a derrota amarga, a equipe jogará uma partida decisiva contra a seleção da África do Sul, que perdeu para a Suécia, também por 1x0. Para continuar sonhando com a classificação, é importante que Yamila e suas colegas de equipe vençam a seleção africana na próxima quinta-feira, 27 de julho.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)