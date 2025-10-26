Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/10) pela Premier Leagu

Arsenal x Crystal Palace disputam hoje, domingo (26/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Crystal Palace ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Arsenal acumula na Premier League um total de 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15 gols marcados e 3 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Inglês.

Já o Crystal Palace soma 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Arsenal x Crystal Palace: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera (Gabriel Magalhães) e Ricardo Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guéhi, Chris Richards e Maxence Lacroix; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr e Yéremy Pino; Jean Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Crystal Palace

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 11h