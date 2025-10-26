Arsenal x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/10) pela Premier Leagu Arsenal e Crystal Palace jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 26.10.25 10h00 O Arsenal soma 6 pontos a mais que o Crystal Palace na Premier League (X/ @Arsenal) Arsenal x Crystal Palace disputam hoje, domingo (26/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Crystal Palace ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Arsenal acumula na Premier League um total de 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15 gols marcados e 3 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Crystal Palace soma 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Arsenal x Crystal Palace: prováveis escalações Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera (Gabriel Magalhães) e Ricardo Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta. Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guéhi, Chris Richards e Maxence Lacroix; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr e Yéremy Pino; Jean Mateta. Técnico: Oliver Glasner. FICHA TÉCNICA Arsenal x Crystal Palace Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal Crystal Palace jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00