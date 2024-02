Árbitra se choca com câmera durante partida na Espanha, se fere e é substituída; veja

Acidentes em campo podem acontecer até mesmo com quem não está jogando. Foi o caso da árbitra assistente Guadalupe Porras, que atuava durante partida entre Betis e Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo (25), e acabou se acidentando ainda no primeiro tempo de jogo.

A bandeirinha acabou batendo a cabeça em uma câmera de televisão quando se direcionava para o centro do gramado. Ela foi socorrida, mas teve um corte profundo, e não teve como continuar atuando na partida e foi encaminhada para um hospital, tendo sido substituída pelo quarto árbitro.

VEJA MAIS

Segundo o jornal espanhol Marca, a câmera estava em um local inapropriado, onde os árbitros utilizam como corredor durante a partida. A arbitragem registrou reclamação com o cinegrafista sobre o ocorrido.

Com o seguimento do jogo, o Betis garantiu a vitória por 3 a 1 em cima do Athletic Bilbao, pela 26ª rodada da competição, e agora ocupam a posição classificatória para a Liga Europa.