Gre-Nal: Repórter acusa mascote do Internacional de assédio sexual durante clássico contra o Grêmio

A acusação de assédio sexual feita pela repórter Gisele Krumpel, do Canal Monumental, contra o mascote Saci do Internacional, durante o clássico contra o Grêmio no último domingo (25) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, gerou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva.

Krumpel compartilhou detalhes do incidente e revelar que fez uma denúncia à polícia, buscando uma medida protetiva contra o mascote. Em uma série de postagens nos stories de seu perfil no Instagram, a jornalista expressou sua indignação com o ocorrido e afirmou que não ficará em silêncio diante do assédio sofrido.

"Infelizmente o Grenal acabou com B.O. para mim. Assédio sexual por parte do mascote do Internacional. Mais um dia de mulheres que querem fazer o seu trabalho no futebol e sofrem por isso com idiotas que são criminosos. Vou até o fim para que nenhuma outra mulher tenha que passar por isso", disse a jornalista.

A repórter explicou que o incidente ocorreu durante o jogo, quando o mascote do Internacional se aproximou dela e a abraçou, tentando beijá-la sem sua permissão. Ela descreveu a situação como constrangedora e disse que se afastou dele antes que o gol fosse marcado, mas mesmo assim o mascote persistiu em sua atitude inadequada.

"Foi uma situação bem constrangedora. Ele estava perto de mim, atrás do gol, e na hora que saiu o pênalti, eu me afastei uns dois metros, porque ele já estava me torturando. E, depois que o Inter fez o gol, ao invés dele comemorar com a torcida dele, ele resolveu vir me abraçar e me dar um beijo, como se meu corpo estivesse ali à disposição, ou como se ele pudesse fazer isso sem a minha permissão", contou a repórter.

Em suas postagens, Krumpel ratificou que tomará todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e a de outras mulheres que trabalham no futebol. Ela recebeu apoio de colegas de profissão e de pessoas nas redes sociais, que elogiaram sua coragem em denunciar o assédio e sua determinação em buscar justiça.

"Não vou me calar. Vou pedir medida protetiva para quando eu fizer jogo aqui no Internacional, então já estou avisando", garantiu.

No Twitter, a jornalista reiterou sua determinação em enfrentar a situação, lamentando que o clássico tenha terminado com uma situação tão desagradável para ela. Ela enfatizou a importância de mulheres que desejam exercer seu trabalho no futebol não serem submetidas a comportamentos inaceitáveis e criminosos.

Ao final de suas postagens, Krumpel agradeceu pelo apoio recebido e reafirmou sua decisão de seguir em frente na busca por justiça, apesar do medo e do abalo emocional causado pelo incidente.

"Está tudo bem. Ao afastar o medo, o tremor, o choro e a descrença do momento, fiz o que pude, pois eliminar um fato é impossível. Obrigado pela preocupação", concluiu.