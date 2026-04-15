Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru O Liberal 15.04.26 18h21 A árbitra paraense Gleika Pinheiro recebeu, nesta quarta-feira (15), a insígnia da Fifa em cerimônia realizada na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF), em Belém. O escudo, que passa a ser utilizado no uniforme, formaliza sua inclusão no quadro internacional da entidade — etapa seguinte ao anúncio de sua promoção, já divulgado anteriormente. A entrega foi conduzida por integrantes da Comissão de Arbitragem local e marca, na prática, o início da atuação de Gleika sob a chancela da Fifa. Com isso, ela se torna uma das oito árbitras centrais brasileiras habilitadas a apitar competições internacionais organizadas pela entidade. Em 2026, Gleika já havia alcançado outro marco ao se tornar a primeira mulher a comandar uma final de Copa Grão-Pará do masculino profissional, consolidando uma trajetória recente de ascensão dentro do quadro nacional, até sua chegada a Fifa, grande objetivo de todos os árbitros. A partir de agora, a árbitra passa a estar apta a integrar equipes de arbitragem em torneios fora do país. A estreia internacional já tem data: Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru, pela Liga das Nações Feminina da CONMEBOL, marcada para sábado (18), em Quito.