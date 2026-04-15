Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional

Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru

O Liberal

A árbitra paraense Gleika Pinheiro recebeu, nesta quarta-feira (15), a insígnia da Fifa em cerimônia realizada na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF), em Belém. O escudo, que passa a ser utilizado no uniforme, formaliza sua inclusão no quadro internacional da entidade — etapa seguinte ao anúncio de sua promoção, já divulgado anteriormente.

VEJA MAIS

A entrega foi conduzida por integrantes da Comissão de Arbitragem local e marca, na prática, o início da atuação de Gleika sob a chancela da Fifa. Com isso, ela se torna uma das oito árbitras centrais brasileiras habilitadas a apitar competições internacionais organizadas pela entidade.

Em 2026, Gleika já havia alcançado outro marco ao se tornar a primeira mulher a comandar uma final de Copa Grão-Pará do masculino profissional, consolidando uma trajetória recente de ascensão dentro do quadro nacional, até sua chegada a Fifa, grande objetivo de todos os árbitros.

A partir de agora, a árbitra passa a estar apta a integrar equipes de arbitragem em torneios fora do país. A estreia internacional já tem data: Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru, pela Liga das Nações Feminina da CONMEBOL, marcada para sábado (18), em Quito.

 

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda