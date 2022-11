Copa do Mundo 2022: Após vitória do Japão contra Alemanha, japoneses recolhem lixo das arquibancadas

Um ato que foi realizado na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, ganhou mais um capítulo, desta vez na Copa do Catar. Os torcedores japoneses recolheram o lixo das arquibancadas do estádio, após o término da partida.

Várias pessoas registraram a ação dos japoneses, que carregavam vários sacos de lixo, que continham garrafas, copos e papéis. A atitude é um hábito da cultura oriental, que é recolher o lixo onde os japoneses estão.

O Japão venceu a poderosa Alemanha pelo placar de 2 a 1, de virada e atletas e comissão técnica comemoraram bastante o resultado válido pelo grupo E da Copa do Mundo. O próximo compromisso japonês no Mundial será no domingo (27), às 7h, contra a Costa Rica, que foi goleada pela Espanha por 7 x 0.