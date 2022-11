Copa do Mundo 2022: Alemanha sofre a quarta derrota em estreias na competição; veja mais

A derrota por 2 a 1 para a Seleção Japonesa doeu bastante nos torcedores alemães. As duas seleções se enfrentaram na manhã desta quarta-feira, no estádio Internacional Khalifa, em Doha. A "zebra" presenciada por mais de 30 mil torcedores não foi a primeira vivida pelos alemães, que já acumulam quatro derrotas em estreias de Copa do Mundo.

Por outro lado, foi a primeira vez na história que o Japão conseguiu uma virada de placar em Copas do Mundo.

Enquanto os japoneses projetam uma caminhada mais modesta, a Alemanha quer o pentacampeonato da Copa, onde tem 20 participações em toda a história. No entanto, esta é a segunda derrota seguida na estreia. Em 2018, o México foi responsável pelo revés insosso engolido pelos alemães, ao vencer a estreia por 1 a 0.

O panorama pode ficar ainda pior, caso a Espanha vença a Costa Rica e os alemães, contando ainda com uma possível vitória do Japão sobre os costa-riquenhos nos próximos jogos, a Alemanha pode até dar adeus à Copa, ainda na fase de grupos.