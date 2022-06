Após ser goleado pelo Remo na Série C, Campinense dispensa seis jogadores do elenco

Após a derrota de 4 a 0 para o Remo, pela nona rodada da Série C, o Campinense anunciou nesta quarta-feira (8) a dispensa de seis atletas da equipe. De acordo com a diretoria da Raposa, tiveram os contratos rescindidos os zagueiros Vinícius Santana e Márcio; os volantes Gabriel Pereira e Marinho; além dos atacantes Iago Silva e Cláudio. Segundo o clube, os jogadores vinham atuando pouco durante o Brasileirão.

Um dos dispensados, o zagueiro Márcio, foi crucial na goleada sofrida em Belém. O jogador falhou nos dois primeiros gols do Remo no Baenão. De acordo com apuração do ge da Paraíba, a última atuação foi determinante para a permanência do jogador no clube.

Apesar das dispensas, o Campinense não quer "enxugar" o elenco. A ideia, segundo o diretor de futebol da Raposa, Rômulo Farias, novas contratações estão sendo avaliadas. Anúncios para a equipe devem ser feitos em breve.

No momento, o Campinense vive situação crítica na Série C. A equipe está na 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento à Série D. O próximo compromisso da Raposa na Terceirona será no próximo sábado, contra o Manaus, no Estádio Amigão, às 17h.