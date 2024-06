Após quatro jogos sem vencer, Vasco anuncia demissão do técnico Álvaro Pacheco

O Vasco da Gama anunciou nesta quinta-feira (20) a demissão de Álvaro Pacheco, de 52 anos, do cargo de treinador da equipe. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Pacheco foi informado de sua demissão pelo presidente Pedrinho logo após a chegada da delegação ao Rio de Janeiro. O clube vinha discutindo os termos da rescisão contratual desde a noite anterior ao jogo contra o Juventude.

Para assumir interinamente o comando técnico, o Vasco designou Rafael Paiva, que vinha atuando na equipe sub-20. Além de Pacheco, quatro membros de sua comissão técnica deixam o clube: os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes, e o responsável pela área de performance, Ricardo Pereira.

A saída de Pacheco não foi o único movimento no departamento de futebol do Vasco nesta quinta-feira. O diretor Pedro Martins também deixará o cargo em acordo, segundo comunicado oficial do clube, enquanto prepara a transição para seu sucessor, ainda não anunciado.

Álvaro Pacheco assumiu o Vasco em maio deste ano e estreou no comando da equipe em junho. Sua passagem pelo clube foi marcada por resultados adversos, incluindo uma derrota histórica por 6 a 1 para o Flamengo e o revés recente frente ao Juventude, que culminou em sua demissão.