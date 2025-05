Após polêmica no primeiro jogo, FPF decide arbitragem do Re-Pa deste domingo (11); confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima será o responsável por conduzir o clássico Re-Pa que definirá o campeão do Campeonato Paraense 2025. A partida decisiva ocorre neste domingo (11), às 17h, no Estádio Mangueirão.

Natural de Pernambuco e com 37 anos, Rodrigo Pereira faz parte do quadro internacional da FIFA desde o início deste ano. Seu nome ganhou destaque nacional após ser elogiado pelo técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em um confronto contra o Flamengo pela Série A de 2023.

Na decisão estadual, Rodrigo terá ao seu lado a assistente Brígida Cirilo Ferreira, também integrante da FIFA e oriunda de Alagoas, e Luanderson Lima dos Santos, da Bahia, igualmente com escudo da entidade máxima do futebol. A função de quarto árbitro ficará a cargo de Murilo Augusto Amoras de Almeida, representante do Pará vinculado à CBF.

O árbitro de vídeo (VAR) será Gilberto Rodrigues Castro, também pernambucano, com o auxílio de Lilian da Silva Fernandes Bruno, árbitra master do estado do Rio de Janeiro.

No confronto de ida da final, o Remo saiu em vantagem ao bater o Paysandu por 3 a 2. Agora, joga por um empate para levantar novamente a taça do Parazão. Uma vitória bicolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Já um triunfo alviceleste por dois ou mais gols de vantagem garante o 51º título paraense ao Bicola.