Após passagem apagada pelo Remo, Edson Cariús fecha com adversário do Paysandu na Série C

O atacante Edson Cariús retornou ao Ferroviário, por meio de empréstimo do Fortaleza-CE, onde possui contrato até o final de 2021. Isso tudo ocorreu após o jogador ter pedido para deixar o Remo, depois de ser ameaçado com sua família por torcedores.

Leia mais

Ameaçado por torcedores, atacante Edson Cariús não ficará no Remo e negocia saída

Remo anuncia a saída de centroavante, que deve ir jogar a Série C

O Ferrão possui 40% dos direitos econômicos do atacante. Edson passou pela equipe nos anos de 2018 e 2019, fez 54 partidas e marcou 35 gols, além de ser decisivo para conquista do título da Série D e acesso para a Série C.

Em postagem na sua conta no Instagram, Cairús disse estar motivado com o novo desafio de defender o Ferrão.

"É com muita felicidade que anuncio a minha volta ao Ferroviário. É uma honra poder voltar a vestir a camisa do Ferrão. Estou extremamente motivado com essa oportunidade e venho com muito entusiasmo. Vamos juntos em busca de vitórias e conquistas", disse.

Passagem pelo Remo

Enquanto esteve no Remo, Edson Cariús atuou em 19 partidas e marcou apenas dois gols. A má fase do Leão na Série B e a pressão que o clube vive por resultados, fez o clima ficar insustentável e o contrato foi rescindido em comum acordo.

O atacante chegou como uma das principais aquisições do Leão Azul para a temporada, mas a sua passagem pelo clube não foi como o esperado. Os dois únicos gols que o atleta marcou foram contra o Águia de Marabá, um na partida de ida e outro no jogo de volta pelas quartas de finais do Parazão.

Alívio imediato

Sua saída deu um grande alivio na folha salarial do Remo, o valor girava em torno de R$40 e R$45 mil, entre salários e ajuda de moradia.

De fora

O próximo adversário do Feroviário-CE na Série C é o Paysandu, rival do Remo, clube que Cairús enfrentou durante o Parazão. Mas o jogador não irá atuar contra o Papão. Uma fonte próxima do atleta informou que o jogador vai ficar disponível para a oitava rodada.