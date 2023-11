Após gestos racistas contra Son, torcedor do Crystal Palace é banido por 3 anos

Um torcedor do Crystal Palace que fez gestos racistas contra o atacante Heung-Min Son, do Tottenham, foi banido por três anos de estádios de futebol. O ocorrido aconteceu em maio de 2023 no Tottenham Hotspur Stadium, quando imagens captadas pela transmissão televisiva mostraram o homem, identificado como Robert Garland, puxando os olhos para ofender o jogador sul-coreano, que estava sendo substituído e viu o gesto, comunicando à arbitragem.

Garland foi detido e indiciado por “crime de ordem pública com agravamento racial”. O homem de 44 anos declarou-se culpado e foi condenado a 60 horas de trabalho comunitário, recebendo uma multa de pouco mais de mil libras. De acordo com Serviço de Procuradoria da Coroa Britânica (CPS, na sigla em inglês), em seu depoimento, Son afirmou não ter feito “nada para ser alvo deste horrível comportamento racista e discriminatório” .

Com apoio da Polícia Metropolitana e da Unidade de Policiamento do Futebol do Reino Unido, o Tottenham pediu um recurso, que resultou no banimento do torcedor. Além de não poder entrar em nenhum estádio durante partidas de futebol regulamentadas durante três anos, o torcedor também terá de entregar seu passaporte sempre que o Crystal Palace tiver compromissos internacionais.

Em nota, divulgada na última quarta-feira (8), o Tottenham “agradece à Polícia pela cooperação no assunto. Gostaríamos de reiterar que o Clube não tolera qualquer tipo de discriminação e procurará sempre que sejam tomadas as medidas mais enérgicas possíveis contra os responsáveis”, disse o Tottenham em comunicado divulgado nesta quarta-feira”.