Após sofrer goleada, jogadores do Tottenham reembolsam torcedores presentes contra o Newcastle

Um afago depois da derrota? Pelo menos é isso que o time do Tottenham está fazendo com a torcida após o jogo contra o Newcastle, pela Premier League, no último domingo (23), após sofrer uma goleada de 6 a 1. Nesta terça-feira (25), em um anúncio nas redes sociais, os torcedores presentes na partida foram informados que terão os valores dos ingressos da partida reembolsados pelo time.

Na nota divulgada, indicando ser um recado direto dos jogadores para a torcida, o time pede desculpas pelo desempenho e promete melhorar na próxima partida.







“Como um elenco, nós entendemos sua frustração e sua raiva. Não fomos bons o bastante. Acreditamos que palavras não são suficientes em situações como essa, mas acreditem, uma derrota como essa nos machuca. Nós admiramos seu apoio, em casa e fora, e com isso em mente gostaríamos de reembolsar torcedores com o custo dos ingressos no St. James’ Park. Nós sabemos que isso não muda o que aconteceu no domingo e daremos o nosso melhor para ajeitar as coisas contra o Manchester United na quinta-feira, quando novamente seu apoio será tudo para nós. Juntos e somente juntos conseguiremos evoluir”, diz a nota.



O jogo contra o Manchester, mencionado na nota, acontece na próxima quinta-feira (27), às 16h15, também pela Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium. Na partida, o time do brasileiro Richarlison e do artilheiro Harry Kane, precisará reconquistar a confiança da torcida.