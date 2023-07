Dele Alli é desmentido por familiar sobre envolvimento em tráfico e abuso na infância

O desabafo de Dele Alli, meio-campista do Everton, no programa “The Overlap” provocou indignação por parte da família biológica do jogador. No bate-papo com o ex-jogador Gary Neville, Alli revelou ter sido abusado sexualmente quando criança, e se envolvido em tráfico de drogas aos 8 anos.

Um parente, sem identidade revelada, desmentiu os acontecimentos em entrevista ao jornal francês ‘OJBSPORT’.

“Dele (Alli) nunca foi adotado por ninguém. Aos sete anos, Dele frequentou uma das melhores escolas de Lagos, na Nigéria. Ele nunca foi enviado à África para ser disciplinado. Isso é uma mentira descarada. Ele tinha um motorista que o pegava diariamente na escola”, disse um familiar anônimo do jogador.

Entre as revelações contadas no programa, o jogador contou ter começado a fumar aos sete anos, antes de entrar no tráfico de drogas. O familiar afirmou que Dele passou por uma “lavagem cerebral”.

“Temos todos os documentos e fotos de Dele com seu pai desde quando ele nasceu. Dele sofreu uma lavagem cerebral”, completou.

O alcoolismo da mãe, comentado pelo meia, já havia sido defendido pela própria mãe de Dele em 2018. “Dizem que eu sofria de alcoolismo e desisti dele porque não podia cuidar, mas é mentira. Eu queria dar a ele a melhor chance de realizar seu sonho”, contou Denise ao jornal britânico ‘Mirror’.

De acordo com Denise, os familiares tentaram entrar em contato constantemente com o jogador. O pai chegou a ser flagrado em um jogo do Tottenham para acompanhar o filho. Dele Alli negou qualquer aproximação.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)