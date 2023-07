Neymar processa comediante que utiliza filtro para se parecer com o jogador

Após o pedido público de desculpas de Neymar Jr. à namorada Bruna Biancardi viralizar, memes sobre o assunto ganharam as redes sociais, incluindo vídeos ironizando o caso. Em um deles, o humorista Luciano Alef utilizou um filtro e imitou o jogador do PSG, e agora está sendo processado pelo craque.

O processo solicita que Luciano exclua o vídeo que ironiza o pedido de desculpas, e outros em que ele utiliza o filtro para ficar com a aparência do jogador, alegando que os vídeos são “prejudiciais à imagem do atleta por seu tom irônico e jocoso”. Em seu perfil em uma rede social, o comediante postou foto da notificação judicial.

Confira o vídeo apontado no processo: