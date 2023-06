Irmã da namorada de Neymar critica jogador após publicação debochada: ‘Se recusa a ser homem’

Após a influenciadora digital Fernanda Campos expor cantadas de Neymar, outras mulheres também expuseram mensagens e reações enviadas pelo jogador. O atleta, que recentemente publicou um pedido de desculpas para sua namorada, Bruna Biancardi, não levou a sério as exposições e debochou da situação em sua conta do Twitter. A irmã de Biancardi não gostou da brincadeira do jogador e publicou uma carta aberta onde critica Neymar.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mais uma? Outra modelo expõe conversa com Neymar no Instagram]]

Diversas publicações foram publicadas por influenciadoras e modelos. A espanhola Sephora Maria Noori e a brasileira Isis Valverde postaram capturas de tela com mensagens do jogador, que já se relacionava com Bruna, que está grávida de seu segundo filho. Veja:

Como resposta a onda de exposição que vem sofrendo, Neymar fez uma publicação em sua conta do Twitter debochando da situação:

A publicação não foi muito bem recebida pelos internautas, que criticaram bastante o jogador. “Espero que sua filha nunca encontre um bacana como você pelo caminho”, escreveu o mágico Felipe Barbieri. “Faltou mandar mensagem pro caráter”, escreveu um internauta.

Carta aberta de irmã de Bruna Biancardi para Neymar

Quem também não gostou da publicação foi a irmã de Bruna, que postou uma carta aberta para Neymar em seu story do Instagram, onde foi bastante crítica com as atitudes do atleta:

“Eu poderia enviar isso pelo Whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá”, iniciou.

A irmã de Bruna começa afirmando que continuará se posicionando enquanto a exposição e os deboches acontecerem. “Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas”, escreveu.

“Sei que não é possível enxergar com a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo suas cagadas”, comentou em referência a publicação no Instagram onde Neymar fala sobre as traições e que teve diversos comentários de famosos o apoiando.

“Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo minha irmã mais uma vez. [...] Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e assumir culpa pelo que faz”, continua Bianca, irmã de Bruna.

“O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança? Para quem acha que minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. [...] Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), tem uma vida muito confortável e poderá criar sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha uma família unida e um pai presente. [...] Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era pra ser o mais feliz de sua vida. [...] A decisão e as escolhas dela cabem somente a ela”, completa a nutricionista.

Por fim, a irmã de Bruna escreveu: “Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser respeitosa e amigável, eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)