Dele Alli revela problemas com tráfico de drogas e abuso sexual quando criança

Dele Alli, meio campista do Everton, comoveu a internet nesta quinta-feira (13) ao abrir o coração sobre sua história de vida no programa “The Overlap”, do ex-jogador Gary Neville. O atleta revelou momentos difíceis de sua infância, como o abuso sexual sofrido aos 6 anos e seu envolvimento no tráfico de drogas aos 8.

VEJA MAIS

“Aos sete, comecei a fumar. E aos oito comecei a traficar. Uma pessoa mais velha me disse que eles (polícia) não paravam uma criança de bicicleta. Então, eu andava com minha bola de futebol, e por baixo eu carregava a droga”, revelou o meio-campista.

Dele Alli tinha uma mãe alcoólatra e foi abusado sexualmente aos seis anos por um amigo dela. Aos 11 anos, recebeu uma ameaça de morte. Sua história mudou quando foi adotado aos 12 anos.

“Fui forçado a traficar drogas aos 8 anos. Fui pendurado em uma ponte aos 11 anos de idade por um homem, querendo me matar. Aos 12 anos fui adotado (...) Foi uma família incrível, e eu não poderia ter pedido pessoas melhores para fazer o que fizeram por mim”, completou.

Considerado um jogador promissor, Alli foi uma das joias do futebol inglês após entrar no Tottenham. O meia não teve o sucesso esperado e contou ter pensando em se aposentar aos 24 anos após retornar do Besiktas, da Turquia.

Depois de ser emprestado para o time, Alli notou seu vício em remédio para dormir e procurou uma clínica de reabilitação. “Tenho medo de falar sobre isso. Quando voltei da Turquia, descobri que precisava de uma reabilitação. Estava mentalmente muito mal e decidi ir para um centro de reabilitação de saúde mental. (...) Eles não podem dizer para você ir, você tem que saber e tomar a decisão sozinho”, contou.

Dele Alli entrou no Everton em 2022 e disputou a última temporada emprestado no Besiktas. O meia conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo da Rússia pelo elenco da Inglaterra e não atua pela seleção inglesa desde 2019.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)