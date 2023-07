Nurnberg x Arsenal: onde assistir ao vivo e o jogo hoje (13/07)

Nurnberg x Arsenal jogam hoje, quinta-feira (13/07) um amistoso da pré-temporada europeia. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg, na Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nurnberg x Arsenal ao vivo?

A partida Nurnberg x Arsenal só será transmitida através do streaming disponível no site oficial do Arsenal, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Nurnberg x Arsenal chegam para o jogo?

Ambas as equipes jogam a pré-temporada europeia que começou no início deste mês de julho.

O Nurnberg jogou amistosos contra três equipes, vencendo dois jogos e perdendo um. A equipe terminou na 14ª posição da Bundesliga de 2022/23. Já o Arsenal joga sua primeira partida da pré-temporada nesta quinta. A equipe fez uma boa temporada 2022/23, terminando em 2º lugar da Premier League, cinco pontos atrás do Manchester City, primeiro colocado.

FICHA TÉCNICA - Nurnberg x Arsenal

Estádio: Max-Morlock-Stadion - Nuremberg (ALE)

Data: 13.07.2023

Horário: 14h00

Prováveis Escalações - Nurnberg x Arsenal

Nurnberg: Wintzheimer; Gyamerah, Lawrence, Gurleyen e Handwerker; Geis, Duman, Castrop, Okunuki e Hayashi; Duah. Técnico: Cristian Fiél.

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Jorginho, Odegaard e Havertz; Saka, Trossard e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.