Após final da Premier League, Guardiola se emociona com despedida de Klopp: ‘Vou sentir falta’

Pep Guardiola acumulou mais um êxito e venceu a Premier League pela quarta vez consecutiva com o Manchester City, e durante as celebrações da vitória o técnico encontrou um tempo para falar sobre o rival Jürgen Klopp, treinador alemão que está deixando o comando do Liverpool.

“Vou sentir falta. Jürgen tem sido uma parte importante da minha vida. Ele me levou a outro nível como técnico. Foi um oponente incrível. Em vários momentos da minha carreira não descobri um método de castigá-los [Liverpool], como consegui com outras equipes. Foi muito difícil”, ressaltou.

Antes da rodada final da Premier, Klopp também elogiou o técnico espanhol, dizendo que Guardiola era o melhor treinador do mundo, exaltando o feito inédito de conquistar quatro vezes consecutivas o principal torneio da Inglaterra.

Guardiola ainda fez questão de encerrar o discurso ressaltando a importância de Klopp para o Liverpool. “As pessoas dizem: ‘Quanto mais títulos vencidos, melhor’. Claro que é importante, mas não é tudo. Há personalidades que, quando chegam em um lugar, ficam para sempre. Desejo tudo de bom e espero que o seu último jogo tenha sido especial. Ele merece!”, declarou.

Os dois técnicos são rivais desde que Guardiola comandava o Bayern de Munique e seu oponente, o Borussia Dortmund. Na Premier League, a rivalidade continuou por oito anos, uma das mais disputadas da competição.

Jürgen Klopp se despediu do Liverpool após vitória da equipe diante do Wolverhampton, na última rodada da Premier League, no último domingo (19/5). O alemão se tornou o técnico com mais tempo à frente dos Reds, tendo disputado ao todo 489 partidas, venceu 298 e perdeu 109.