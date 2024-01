Meia do Manchester City encostado por Guardiola é disputado por Barcelona e Atlético de Madrid

Diante da falta de oportunidades com Pep Guardiola no Manchester City, o meio-campista Kalvin Phillips está prestes a trocar de ares durante a atual janela de transferências. Barcelona, Atlético de Madrid e diversos times ingleses, como Newcastle, West Ham e Crystal Palace, estão na disputa pelo jogador de 28 anos, que espera definir seu destino na próxima semana.

Após ser adquirido pelo City por 50 milhões de euros em meados de 2022, Phillips não conseguiu se consolidar na equipe e foi alvo de críticas públicas de Guardiola após a Copa do Mundo, acusado de retornar com excesso de peso. Com apenas 89 minutos em quatro jogos na atual temporada da Premier League, o ex-Leeds United tornou-se uma opção atrativa para diversos clubes ingleses em busca de reforços emergenciais no meio da temporada.

VEJA MAIS

Embora as expectativas iniciais indicassem sua negociação no início de 2023/24, Phillips permaneceu no Manchester. Agora, além dos clubes ingleses, Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus também manifestaram interesse na contratação do meio-campista, considerado uma opção mais acessível no mercado. No entanto, as negociações envolvem a questão de uma possível obrigação de compra ao término do período de empréstimo.

Apesar das propostas do exterior, Phillips está inclinado a permanecer na Inglaterra, almejando uma convocação para a Eurocopa por Gareth Southgate. Após ser titular e destaque na última Euro em 2021, sua participação no Catar foi mais restrita, entrando em apenas dois jogos. Em 2023, atuou em seis partidas pela seleção inglesa.

O último jogo oficial de Phillips ocorreu no Mundial de Clubes, onde entrou em campo no segundo tempo do jogo em que o Manchester garantiu a vitória por 3 a 0 contra o Urawa Red Diamonds. Desde então, ele foi relacionado, mas não participou de quatro dos cinco jogos do City.