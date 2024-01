Após derrota para o Milan, José Mourinho não é mais técnico da Roma

A Roma anunciou nesta terça-feira (16) a demissão do técnico José Mourinho. O português estava no clube desde 2021, mas não resistiu à má campanha no atual Campeonato Italiano, o time da capital está em nono lugar.

“Agradecemos a José pela paixão e pelo compromisso que demonstrou desde sua chegada. Sempre teremos grandes recordações de sua gestão, mas acreditamos que, para o bem do clube, é preciso fazer uma mudança imediata”, diz o comunicado da Roma.

No último fim de semana, a Roma perdeu para o Milan por 3 a 1 e acabou se afastando da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time está há três jogos sem vitória, e Mourinho reagiu recentemente com declarações fortes às críticas.

“Somos nós. É a Roma. São os torcedores mais incríveis que já vi na vida. É um treinador cujo nome basta para pensarem que se chama José Harry Mourinho Potter, e não José Mourinho Félix. Ele aumenta o nível de necessidade e de expectativa. A verdade é que ainda estamos lutando por algo muito difícil, mas que ninguém nos dirá que não podemos lutar”, disse o técnico, antes do jogo com o Milan.

Mourinho deixa a Roma após 138 jogos, com um vice-campeonato da Liga Europa e um título da Liga Conferência.

Recusa à Arábia Saudita

Mourinho vinha sendo constantemente ligado ao futebol da Arábia Saudita. Após a final da Liga Europa, ele recebeu uma proposta para trabalhar no país, mas decidiu cumprir seu contrato com a Roma.

“No verão (europeu) recebi duas ofertas da Arábia: Al-Hilal e Al-Ahli. Mas informei ao clube que não tenho intenção de aceitar. Me sinto prisioneiro de minhas palavras dadas aos jogadores e aos torcedores”, disse em agosto.