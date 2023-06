Técnico Mourinho recusa proposta milionária do Al-Hilal, time da Arábia Saudita

O futebol da Arábia Saudita parece que ainda está de olho no treinador José Mourinho. Segundo Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, o time do Al-Hilal teria feito uma proposta milionária para o português, que recusou.

Atualmente, o treinador pertence à Roma e pretende permanecer na Europa com o seu projeto no futebol italiano. O jornalista revelou que oferta ao treinador era de impressionantes 30 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 159 milhões).

O Al-Hilal, por sua vez, concentra seus esforços na contratação de Massimiliano Allegri, técnico da Juventus. No entanto, esta não é a primeira vez que Mourinho recebe uma proposta da Arábia Saudita, já que em abril o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, também tentou contratá-lo.

O Al-Hilal, vice-campeão atual do Mundial de Clubes venceu do Flamengo no torneio da FIFA, inclusive fez uma proposta bilionária ao jogador Lionel Messi, oferecendo um salário anual de R$ 400 milhões (R$ 2 bilhões). Porém, o jogador argentino optou por se juntar ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)