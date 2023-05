Corinthians busca reforço no futebol árabe; equipe fez proposta pelo volante Cuéllar, ex-Flamengo

O Corinthians está em busca de novos reforços para esta temporada do futebol brasileiro. Além do paraguaio Matias Rojas, atualmente no Racing, o Timão estaria em busca de Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo e atualmente no futebol árabe.

A proposta, segundo o colunista Samir Carvalho, já teria sido enviada ao Al-Hilal. A equipe busca comprar os direitos econômicos do jogador e deseja adquirir o colombiano de maneira definitiva. Caso a proposta enviada não seja aprovada, a equipe ainda tentará negociar o empréstimo do jogador, que está na equipe saudita desde 2019.

O colunista também afirmou que a equipe já conversa com Cuéllar para definir salário e outros requisitos para a vinda do jogador para o Brasil. O contrato do jogador com a equipe saudita segue até julho de 2024.

Cuéllar tem 30 anos atualmente e jogou em poucas equipes em toda sua carreira:

Deportivo Cali;

Junior FC;

Flamengo;

Al Hilal.

Na atual temporada, o volante jogou em 29 partidas e é considerado titular da equipe saudita.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)