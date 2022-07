Após deixar a Globo, Casagrande é anunciado como comentarista do UOL

O ex-jogador Walter Casagrande foi anunciado nesta terça-feira (12) como novo colunista do portal UOL. O ex-comentarista da TV Globo vai estrear a coluna no site a partir do dia 18 de julho, comentando sobre o esporte e o mundo.

Casão também participará do Cartão Vermelho, programa do Canal UOL com Juca Kfouri e José Trajano, e será integrante da equipe do portal que vai para a Copa do Mundo de 2022, em novembro, no Qatar.

Hoje com 59 anos, Casagrande foi revelado pelo Corinthians no início dos anos 1980, participou do movimento Democracia Corinthiana, ao lado de Sócrates, e disputou a Copa do Mundo de 1986, no México. Conquistou a Liga dos Campeões de 1986 pelo Porto e se tornou ídolo do Ascoli, na Itália.

Após deixar o futebol, em 1996, se tornou comentarista. Há 26 anos na nova carreira, passou por ESPN e cobriu seis Copas do Mundo e três Olimpíadas pela Globo.