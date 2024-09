Após decisão do STJD, FPF cita dificuldades na Série B2: "Não é tão simples marcar os jogos"

Na quinta-feira (12), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), julgou favorável o pedido dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes, que entraram na justiça para suspender a homologação dos resultados das partidas das semifinais e da final da Série B2 do Paraense, a terceira divisão estadual. A FPF disse que não concorda com a sentença, mas estuda a melhor solução do problema para respeitar a decisão do tribunal. O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, citou alguns problemas que os clubes e a federação terão que superar.

"A questão é que não concordamos com o resultado. Acreditamos que a sentença foi equivocada. Para mim, houve uma insensibilidade por parte do Tribunal, que não entendeu o impacto dessa decisão", afirmou Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF.

Dificuldades

O presidente ainda ressaltou as dificuldades das equipes, citando - inclusive - que algumas estão com poucos jogadores. "Os clubes que disputaram a Terceira Divisão já desfizeram os plantéis. Portanto, não é tão simples marcar os jogos novamente, porque tem equipes que não tem mais time para jogar. Tem clube que só têm oito jogadores no BID", disse.

Além do problema com a própria Série B2, a Série B1 deve ser afetada, pois a tabela depende do resultado da terceira divisão. "No entanto, não podemos dar muito tempo para esses times se prepararem, porque a tabela da Série B1 depende do resultado da B2, e a Segunda Divisão já está acontecendo. Portanto, essa decisão do STJD impacta quase 16 clubes, e não só quatro", afirmou Ricardo Gluck Paul.

Possíveis soluções

O presidente da FPF disse ainda que uma opção é "subir os quatro classificados às semifinais", mas explicou que é apenas uma ideia e não uma certeza. Segundo Ricardo Gluck Paul, FPF segue pensando em alternativas para contemplar a decisão da justiça "da melhor forma possível."