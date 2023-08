Após convocação, Diniz cita ausência de Paquetá e explica inclusão de jogadores da Liga Saudita

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, falou com a imprensa após a primeira convocação para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o treinador, o Brasil sofreu uma baixa importante nos últimos minutos: a do meia Lucas Paquetá. O jogador está sendo investigado na Inglaterra por envolvimento em esquemas de apostas.

De acordo com Diniz, a não convocação de Paquetá foi uma estratégia utilizada pela comissão técnica para "preservar" o jogador do West Ham. O meia, que havia recebido proposta do Manchester City, é suspeito de participar de apostas esportivas, algo tratado como crime, quando feito por jogadores, na Inglaterra.

Meio-campista Lucas Paquetá é favorito para reforço do Manchester City (Reprodução/@lucaspaqueta)

"É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo ele resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora", explicou.

Liga Saudita

Legenda (Divulgação / Al Hilal)

Uma coisa que chamou a atenção na primeira lista de Diniz foi a presença de jogadores que disputam a Liga da Arábia Saudita. Neymar (Al-Hilal) e Ibañez (Al-Ahli) foram chamados e fizeram com que o Campeonato Saudita tivesse o mesmo número de jogadores convocados que o Real Madrid, por exemplo.

Segundo Diniz, a relação com o futebol saudita, dado a injeção financeira recebida pelas equipes nos últimos meses e as contratações midiáticas, será estudada no novo ciclo. Apesar disso, ele afirma que confia nas qualidades físicas e técnicas dos atletas convocados.

"É uma novidade para o mundo do futebol essa inserção da Arábia Saudita. Na aquisição de jogadores com idade para ainda estar na Europa. Passaremos a olhar. Não sabemos como será para frente. É o desempenho deles que vai dizer. E quando eles forem convocados, como vão desempenhar dentro da Seleção", afirmou.

Próximos compromissos

Brasil e Bolívia se enfrentam no estádio Mangueirão, em Belém, no dia 8 de setembro, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em seguida, a Seleção parte para o Peru, onde enfrenta a equipe da casa, no Estádio Nacional, no dia 12 de novembro, pela segunda rodada.