Com salário de R$ 2,5 milhões por dia, Neymar poderá comprar SAF de gigante brasileiro; veja mais

Com um salário que gira em torno de R$ 70 milhões por mês, o atacante Neymar terá um novo desafio na carreira, ao aceitar a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. Foi a única maneira de encerrar um ciclo infeliz de seis temporadas no Paris Saint Germain, sem a necessidade do pagamento de multa por rescisão contratual.

O contrato dele com o clube francês só encerraria em 2027, mas a jogada de marketing orquestrada pelo clube, junto ao empresário e pai do atleta, possibilitou uma das transferências mais badaladas dos últimos tempos, cujo valor impressiona e dá ao craque um poder econômico pouco visto na esfera dos jogadores de futebol.

VEJA MAIS



A quantia que Neymar vai receber é tão grande que ele poderia facilmente, ao término de seu contrato de 24 meses, quando ele terá 33 anos, comprar a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de um gigante brasileiro. Só para se ter uma ideia, o atacante deve ganhar algo em torno de R$ 30 por segundo. Veja a proporção, conforme levantamento do GE.

- Em 1 segundo € 5,50 (R$ 30)

- Em 1 minuto € 330 (R$ 1,7 mil)

- Em 1 hora € 19,8 mil (R$ 106,4 mil)

- Em 1 dia € 475 mil (R$ 2,5 milhões)

- Em 1 semana € 3,3 milhões (R$ 17,8 milhões)

- Em 1 mês € 13,3 milhões (R$ 71,5 milhões)

​- Em 1 ano € 160 milhões (R$ 860 milhões)

Ao final dos dois anos, entre luvas, salários e acordos comerciais, o valor deve chegar a R$ 1,7 bilhão. Apesar disso, o salário dele ainda está distante dos maiores vencimentos recebidos no futebol. Cristiano Ronaldo, contratado pelo Al Nassr, vai ganhar cerca de R$ 1 bilhão por temporada. CR7 e Benzema detêm os maiores salários do futebol árabe, girando em torno de € 200 milhões e € 195 milhões, respectivamente, contra € 160 milhões do brasileiro.

Poder de compra

Ao término do contrato com o clube treinado pelo português Jorge Jesus, Neymar terá 33 anos e pode virar um magnata do esporte, a exemplo de outros astros como Ronaldo Fenômeno e David Beckham. De acordo com o Lance! Biz, o "Menino Ney" poderia, facilmente, comprar alguns dos maiores clubes do Brasil, conforme avaliação de capital.

Veja alguns exemplos de SAF no futebol brasileiro que estão no nível financeiro do astro, em negócios recentemente fechados:

- Atlético-MG: R$ 913 mi

- Botafogo: R$ 700 mi

- Cruzeiro: R$ 400 mi

- Vasco: R$ 700 mi