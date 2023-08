Mansão, carros, açaí: veja a lista de exigências de Neymar para aceitar transferência ao Al-Hilal

A transferência de Neymar do Paris Saint-Germain (PSG) para o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, tem dado o que falar. A mudança do jogador brasileiro foi marcada por valores altos e uma série de exigências pessoais por parte do atacante, segundo o jornal The Sun.

O Al-Hilal desembolsou cerca de 100 milhões de euros ao time europeu para garantir a contratação de Neymar. De acordo com o jornal inglês, o jogador também fez várias exigências à diretoria do clube saudita antes de aceitar a transferência. Confira a seguir:

Exigências de Neymar

• Carros de luxo: O jogador pediu oito veículos luxuosos, incluindo modelos como Bentley Continental GP, Aston Martin DBX e Lamborghini Huracan STO, além de quatro modelos Mercedes G Wagon e uma van da Mercedes. O valor total dos carros soma quase R$ 20 milhões.

• Mansão de luxo: O atacante solicitou uma casa com 25 cômodos, três saunas e uma piscina (com 10 metros de largura por 40 metros de comprimento). Ele também pediu que a geladeira estivesse sempre abastecida, principalmente com suco de açaí e refrigerante de guaraná.

• Equipe pessoal: Neymar exigiu cinco funcionários em tempo integral em sua casa. Um sub-chef de cozinha para o seu chef pessoal brasileiro, além de uma equipe para cuidar da limpeza.

• Motorista e jatinho particular: O jogador solicitou um motorista particular disponível 24 horas por dia para ele. Além disso, ele requisitou um jatinho particular para viagens durante suas folgas.

• Custos de estadia: O Al-Hilal deveria arcar com todos os custos de estadia em hotéis e restaurantes nas cidades que Neymar visitasse durante suas folgas.

• Remuneração por publicidade: O brasileiro solicitou um pagamento de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) por cada story ou publicação em redes sociais sobre a Arábia Saudita.

• Bônus por vitórias: Um bônus de 80 mil euros (R$ 430 mil) deverá ser pago ao jogador por cada vitória do Al-Hilal.

Aparentemente, todos os pedidos foram atendidos pela diretoria do Al-Hilal, já que a contratação de Neymar foi oficialmente anunciada pelo time na última terça-feira (15), através das redes sociais.

Esta é a maior negociação de um clube não europeu na história do futebol. O jogador poderá receber cerca de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) ao longo de sua permanência no clube saudita.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)