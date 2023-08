No Al Hilal, Neymar ganhará R$ 1,6 milhão por dia; veja as curiosidades do salário do atacante

A transferência do atacante brasileiro Neymara para o Al Hilal vem com uma quantia impressionante atrelada, totalizando surpreendentes 320 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,7 bilhão). Esse abrangente pacote de compensação engloba seu salário, bônus de assinatura e lucrativas parcerias comerciais. Isso se traduz em um pagamento anual impressionante de R$ 545 milhões, uma renda mensal espantosa de R$ 45 milhões, um recebimento semanal de R$ 11 milhões e uma arrecadação diária de R$ 1,6 milhão.

Os números astronômicos superam em muito a remuneração anterior de Neymar enquanto vestia a camisa do Paris Saint-Germain. As primeiras notícias sobre o interesse do Al Hilal em garantir os talentos de Neymar, oriundas da França, sugeriam que o clube saudita estava disposto a oferecer um salário anual de 80 milhões de euros ao atacante. Essa quantia substancial já quase dobrava os ganhos atuais do brasileiro no PSG.

Como parte desse acordo, o Al Hilal está prestes a despachar uma quantia de 90 milhões de euros para o PSG, pela transferência de Neymar. Esse arranjo financeiro abrange vários bônus e variáveis relacionadas ao desempenho. Com isso, o investimento do Al Hilal supera qualquer outra transação testemunhada na atual janela de transferências na Arábia Saudita. Antes dessa transferência de valor recorde, a aquisição mais substancial tinha sido a contratação de Malcom, também pelo Al Hilal, no montante de 60 milhões de euros.