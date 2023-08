Neymar embarca para a Arábia Saudita para apresentação no Al-Hilal

Neymar já está a caminho da Arábia Saudita para sua apresentação oficial no Al-Hilal. Nesta sexta-feira (18), a conta oficial do time saudita divulgou imagens do jogador embarcando no jatinho particular. O brasileiro deve desembarcar em Riade, capital do país, ainda hoje.

O jogador será o reforço principal do clube para a temporada 2023 e 2024. O aguardado momento está marcado para este sábado (19), quando o jogador será oficialmente apresentado como parte do elenco do clube.

A apresentação de Neymar será antes do jogo entre Al-Hilal e Al-Feiha, na segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida foi transferida para o Estádio Rei Fahd, com capacidade para 68 mil pessoas. Por conta da chegada do craque, os ingressos para o evento já estão esgotados.

Apesar de ansiosos, ainda não foi confirmado oficialmente sobre quando o jogador brasileiro fará sua estreia em campo pelo clube saudita.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)