AO VIVO: Assista Esmac e Real Brasília pelo Campeonato Brasileiro A1; vídeo

Disposta a reverter a condição incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A1, a Esmac recebe na tarde desta segunda-feira (16), em Belém, a equipe do Real Brasília, pela nona rodada da competição. A partida iniciou às 15 horas e acontece no estádio Evandro Almeida.

Assista à partida ao vivo:

Atualmente, a Esmac é a penúltima colocada na tabela classificatória, com quatro pontos em oito jogos disputados. Já o adversário vai ligeiramente melhor. Com 10 pontos em oito jogos, as meninas do Real seguem na décima posição, dispostos a conseguir a segunda vitória seguida.