Esmac solicita e CBF modifica jogo contra o Real Brasília pelo Brasileiro Feminino no Baenão

A única representante da Região Norte no Campeonato Brasileiro Feminino A1 teve sua partida adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Esmac teve o seu pedido atendido pela instituição que comanda o futebol nacional e o jogo contra o Real Brasília-DF, que estava marcado para o próximo domingo (15), às 10h, no Baenão em Belém, passou para a segunda (16), às 15h, também no estádio remista.

O pedido de mudança partiu da própria Esmac, já que a equipe de Ananindeua, manda seus jogos no Estádio Baenão, que pertence ao Clube do Remo, porém, no domingo (15), o Remo irá jogar no estádio, contra a equipe do Mirassol-SP, às 17h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

A equipe paraense precisa de um resultado positivo diante do clube candango para tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente a Esmac está na penúltima colocação na tabela com quatro pontos em oito partidas disputadas, à frente apenas do Red Bull Bragantino-SP, que possui um ponto. O primeiro time fora do Z-4 é o Cruzeiro-MG com oito pontos.