Esmac é goleada pelo Flamengo e perde a terceira seguida no Brasileirão Série A1

No reencontro entre Esmac e Flamengo - após a Força do Norte ter sido eliminada pelo Fla na Supercopa do Brasil -, o time paraense foi goleado por 5 a 0, na tarde de domingo (1°). Leidiane marcou duas vezes, Duda mais duas e Maria Alves fechou os gols das rubro-negras. Com a derrota, a Esmac permanece na zona de rebaixamento. A equipe é a vice-lanterna, com quatro pontos em oito rodadas.

Esmac e Flamengo vinham de uma mesma sequência de resultados: duas derrotas e um empate. No entanto, as donas da casa não tomaram conhecimento e Leidiane, aos seis, abriu o placar. Maria Alves fez o segundo aos 17 e Leidiane ampliou aos 23. Os outros dois gols saíram no segundo tempo: com um minuto, Duda fez o quarto, e Letícia, nos acréscimos, fechou a conta.

A Esmac volta a campo apenas na semana do dia 15 de maio, pela nona rodada. A Força do Norte encara o Real Brasília, em Belém. Data, horário e local ainda serão divulgados pela CBF. Neste momento, a equipe paraense está a quatro pontos do primeiro time fora do Z4 (o Kindermann-SC). Ou seja, mesmo com uma vitória e um tropeço da equipe catarinense, o time de Ananindeua ainda não sairá da zona de rebaixamento.