AO VIVO: Acompanhe a chegada e a festa de apresentação de Neymar ao Santos

A sexta-feira (31) é especial para os torcedores do Santos-SP, que repatriou o ídolo Neymar. O jogador que fez história com a camisa do Peixe retorna ao clube depois de 12 anos. Uma grande festa com shows e a presença da torcida é realizada no Estádio da Vila Belmiro, local mágico na história do futebol.

Neymar chegou de helicóptero ao CT Rei Pelé, em Santo (SP), para a assinatura de contrato com o Peixão. O atleta em seguida irá para a Vila Belmiro, onde será apresentado oficialmente. Acompanhe a festa preparada pelo Santos ao “Menino Ney”, eterno ídolo do Alvinegro Praiano.