Angola x Egito: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações

Angola x Egito disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 3° rodada da Copa Africana de Nações. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Angola x Egito ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1 e superou a África do Sul por 1 a 0.

Já a Angola passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a África do Sul e um empate de 1 a 1 com o Zimbábue.

Angola x Egito: prováveis escalações

Angola: Sem informações.

Egito: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Angola x Egito

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Agadir, no Marrocos

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 13h