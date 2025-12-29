Zimbábue x África do Sul: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Copa Africana de Nações

Zimbábue x África do Sul disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 3° rodada da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio de Marrakesh, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Zimbábue x África do Sul ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandplay, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Zimbábue passou por uma derrota de 2 a 1 para o Egito e um empate de 1 a 1 com a Angola.

Já a África do Sul registrou uma vitória de 2 a 1 sobre a Angola e uma derrota de 1 a 0 para o Egito.

VEJA MAIS

Zimbábue x África do Sul: prováveis escalações

Zimbábue: Sem informações.

África do Sul: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Zimbábue x África do Sul

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Marrakesh, no Marrocos

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 13h