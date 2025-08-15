Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B

Amazonas FC x América MG disputam hoje, sexta-feira (15/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Amazonas x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Amazonas é o lanterna da Série B com 4 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já América está em 17° lugar e soma 6 vitórias, 3 emaptes, 12 derrotas, 21 gols marcados e 29 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas da Série B do Brasileirão.

Amazonas x América MG: prováveis escalações

Amazonas: Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano, Digão; Vásquez, Victor Hugo, Diego Torres; Joaquin Torres, Ramírez e Luan Silva. Técnico: Márcio Zanardi.

América (MG): Matheus Mendes; Renato Silva, Lucão, Júlio; Mariano, Miqueias, Ortiz, Paulinho; Miguelito, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Diogo Giacomini.

FICHA TÉCNICA

Amazonas FC x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 20h