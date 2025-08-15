Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 15.08.25 19h00 América soma apenas 1 ponto a mais que o Amazonas (Mourão Panda/ América) Amazonas FC x América MG disputam hoje, sexta-feira (15/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Amazonas x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Amazonas é o lanterna da Série B com 4 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 21 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já América está em 17° lugar e soma 6 vitórias, 3 emaptes, 12 derrotas, 21 gols marcados e 29 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas da Série B do Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Instituto x Unión: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Argentino Instituto e Unión de Santa Fe jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Amazonas x América MG: prováveis escalações Amazonas: Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano, Digão; Vásquez, Victor Hugo, Diego Torres; Joaquin Torres, Ramírez e Luan Silva. Técnico: Márcio Zanardi. América (MG): Matheus Mendes; Renato Silva, Lucão, Júlio; Mariano, Miqueias, Ortiz, Paulinho; Miguelito, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Diogo Giacomini. FICHA TÉCNICA Amazonas FC x América Mineiro Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Amazonas FC América-MG jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00