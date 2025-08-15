Instituto x Unión: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Argentino

Instituto x Unión de Santa Fe disputam hoje, sexta-feira (15/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Instituto x Unión de Santa Fe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Instituto é o 10° colocado do Grupo B e acumula 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Unión é o 9° colocado do Grupo A com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 2 gols sofridos.

Instituto x Unión de Santa Fe: prováveis escalações

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Francis Mac Allister; Alex Luna, Manuel Romero, Damián Puebla. Técnico: Daniel Oldrá.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. Técnico: Leonardo Madelón.

FICHA TÉCNICA

Instituto x Unión de Santa Fe

Campeonato Argentino

Local: Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba, Argentina

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 19h