Instituto x Unión: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelo Campeonato Argentino Instituto e Unión de Santa Fe jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.08.25 18h00 Unión de Santa Fe vem de uma derrota de 1 a 0 para Argentinos Juniors (X/ @Sudamericana) Instituto x Unión de Santa Fe disputam hoje, sexta-feira (15/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Instituto x Unión de Santa Fe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Instituto é o 10° colocado do Grupo B e acumula 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 5 gols sofridos. Já Unión é o 9° colocado do Grupo A com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 2 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Instituto x Unión de Santa Fe: prováveis escalações Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Francis Mac Allister; Alex Luna, Manuel Romero, Damián Puebla. Técnico: Daniel Oldrá. Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. Técnico: Leonardo Madelón. FICHA TÉCNICA Instituto x Unión de Santa Fe Campeonato Argentino Local: Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 19h