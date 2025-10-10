Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa

Alemanha x Luxemburgo disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Alemanha perdeu para a Eslováquia por 2 a 0 e goleou a Irlanda do Norte por 3 a 1.

Já Luxemburgo passou por uma derrota de 3 a 1 para a Irlanda do Norte e outra de 1 a 0 para a Eslováquia.

Alemanha x Luxemburgo: prováveis escalações

Alemanha: Alexander Nübel; Waldemar Anton, Robin Koch, Jonathan Tah e David R; Josué Kimmich e Angelo Stiller; Serge Gnabry, Leon Goretzka e Florian Wirtz; Karim Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.

Luxemburgo: Anthony Morris; Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Mathias Olesen, Dirk Carlson e Florian Bohnert; Enzo Duarte, Tomás Moreira, Leandro Barreiro e Aiman Dardari. Edvin Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Luxemburgo

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: PreZero Arena, em Sinsheim, Alemanha

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45