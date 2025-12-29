Al Taawon x Al-Najma: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Saudita

Al-Taawon x Al-Najma disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 11° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Taawon x Al-Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Taawon soma no Campeonato Saudita um total de 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 26 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já Al Najma está na lanterna, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 9 derrotas, 8 gols marcados e 22 gols sofridos.

Al-Taawon x Al Najma: prováveis escalações

Al Taawon: Sem informações.

Al Najma: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Taawon x Al Najma

Campeonato Saudita

Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 14h30