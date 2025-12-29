Al Taawon x Al-Najma: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Saudita Al-Taawon e Al Najma jogam pela Série A Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.12.25 13h30 Al Taawon soma 24 pontos a mais que Al Najma na Série A saudita (X/ @AltaawounFC) Al-Taawon x Al-Najma disputam hoje, segunda-feira (29/12), a 11° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Taawon x Al-Najma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Taawon soma no Campeonato Saudita um total de 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 26 gols marcados e 13 gols sofridos. Já Al Najma está na lanterna, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 9 derrotas, 8 gols marcados e 22 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, Série A italiana e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Taawon x Al Najma: prováveis escalações Al Taawon: Sem informações. Al Najma: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Taawon x Al Najma Campeonato Saudita Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita Data/Horário: 29 de dezembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Taawon Al Najma jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Belém pode receber Seleção Brasileira em despedida antes da Copa do Mundo; saiba detalhes Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou ofício à CBF com argumentos que possibilitam melhor logística, aclimatação e gramado que irá ser utilizado na Copa do Mundo 30.12.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 30.12.25 7h00 Campeonato Português Porto x AVS SAD: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pela Liga Portugal Porto e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.12.25 16h15 Série A italiana Roma x Genoa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/12) pelo Campeonato Italiano Roma e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.12.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50